Смотреть онлайн КС Редайеф - ЭО Сиди Бузид 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: КС Редайеф — ЭО Сиди Бузид, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча КС Редайеф — ЭО Сиди Бузид
Команда КС Редайеф в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-10. Команда ЭО Сиди Бузид, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-18. Команда КС Редайеф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЭО Сиди Бузид забивает 1, пропускает 2.