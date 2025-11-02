Смотреть онлайн Круассан Спортиф - Спортинг Бен-Арус 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Круассан Спортиф — Спортинг Бен-Арус, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Stadium of Msaken.
Превью матча Круассан Спортиф — Спортинг Бен-Арус
Команда Круассан Спортиф в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-6. Команда Спортинг Бен-Арус, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-4. Команда Круассан Спортиф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортинг Бен-Арус забивает 1, пропускает 0.