Смотреть онлайн Джендуба Спорт - КС Корба 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Джендуба Спорт — КС Корба, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Jendouba.
Превью матча Джендуба Спорт — КС Корба
Команда Джендуба Спорт в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-3.