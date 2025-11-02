Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2 : AS Djelma — Гафса , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча AS Djelma — Гафса

Команда AS Djelma в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Гафса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда AS Djelma в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гафса забивает 2, пропускает 2.