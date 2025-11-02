Смотреть онлайн ФК Кассерин - Калаа Спорт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: ФК Кассерин — Калаа Спорт, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Kasserine.
Превью матча ФК Кассерин — Калаа Спорт
Команда ФК Кассерин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-7. Команда Калаа Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-9. Команда ФК Кассерин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Калаа Спорт забивает 1, пропускает 1.