Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Коатепеке — Сучитепекес , 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Israel Barrios .

Превью матча Коатепеке — Сучитепекес

Команда Коатепеке в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Сучитепекес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Коатепеке в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сучитепекес забивает 2, пропускает 1.