19.10.2025

Смотреть онлайн Коатепеке - Сучитепекес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: КоатепекеСучитепекес, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Israel Barrios.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Israel Barrios
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Коатепеке
26'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Сучитепекес
90+1'
Смотреть онлайн
Коатепеке FC icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Сучитепекес icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
26'
Коатепеке FC - Незабитый пенальти
26'
Коатепеке FC - 1-ый Гол
30'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
31'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
35'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
44'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
51'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
90'
Угловой
Сучитепекес - Угловой
90+1'
Сучитепекес - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Коатепеке — Сучитепекес

Команда Коатепеке в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Сучитепекес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Коатепеке в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сучитепекес забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Коатепеке Коатепеке
43%
Сучитепекес Сучитепекес
57%
Атаки
46
55
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
2
9
Удары в створ ворот
1
6
Игры 17 тур
20.10.2025
ФК Киш
1:0
Deportivo Gomerano
Завершен
20.10.2025
Шималтенанго
2:2
Ипала
Завершен
19.10.2025
Коатепеке
1:1
Сучитепекес
Завершен
19.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
3:2
КСД Чикимулилья
Завершен
19.10.2025
Huehuetecos FC
2:2
Нуэва Консепсьон
Завершен
19.10.2025
Сан-Бенито Петен
-:-
Депортиво Карча
Отменен
19.10.2025
Nueva Santa Rosa CDF
2:1
Истапа
Завершен
