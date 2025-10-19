Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Nueva Santa Rosa CDF - Истапа 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Nueva Santa Rosa CDFИстапа, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Nueva Santa Rosa CDF
38'
90+3'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Истапа
33'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Истапа icon
33'
Nueva Santa Rosa CDF icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
Nueva Santa Rosa CDF icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
8'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
12'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
16'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
22'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
27'
Угловой
Истапа - Угловой
28'
Угловой
Истапа - Угловой
33'
Истапа - 1-ый Гол
38'
Nueva Santa Rosa CDF - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
56'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
81'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
90+3'
Nueva Santa Rosa CDF - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Nueva Santa Rosa CDF — Истапа

Команда Nueva Santa Rosa CDF в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-10. Команда Истапа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Nueva Santa Rosa CDF в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Истапа забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Nueva Santa Rosa CDF Nueva Santa Rosa CDF
55%
Истапа Истапа
45%
Атаки
125
114
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
12
4
Игры 17 тур
20.10.2025
ФК Киш
1:0
Deportivo Gomerano
Завершен
20.10.2025
Шималтенанго
2:2
Ипала
Завершен
19.10.2025
Коатепеке
1:1
Сучитепекес
Завершен
19.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
3:2
КСД Чикимулилья
Завершен
19.10.2025
Huehuetecos FC
2:2
Нуэва Консепсьон
Завершен
19.10.2025
Сан-Бенито Петен
-:-
Депортиво Карча
Отменен
19.10.2025
Nueva Santa Rosa CDF
2:1
Истапа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA