Смотреть онлайн Nueva Santa Rosa CDF - Истапа 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Nueva Santa Rosa CDF — Истапа, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Nueva Santa Rosa CDF — Истапа
Команда Nueva Santa Rosa CDF в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-10. Команда Истапа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Nueva Santa Rosa CDF в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Истапа забивает 1, пропускает 2.