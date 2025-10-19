Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Сан-Бенито Петен — Депортиво Карча , 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Сан-Бенито Петен — Депортиво Карча

Команда Сан-Бенито Петен в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-5. Команда Депортиво Карча, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Сан-Бенито Петен в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Карча забивает 1, пропускает 2.