19.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Бенито Петен - Депортиво Карча 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Сан-Бенито ПетенДепортиво Карча, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Сан-Бенито Петен
Отменен
- : -
19 октября 2025
Депортиво Карча
Превью матча Сан-Бенито Петен — Депортиво Карча

Команда Сан-Бенито Петен в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-5. Команда Депортиво Карча, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Сан-Бенито Петен в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Карча забивает 1, пропускает 2.

Игры 17 тур
20.10.2025
ФК Киш
1:0
Deportivo Gomerano
Завершен
20.10.2025
Шималтенанго
2:2
Ипала
Завершен
19.10.2025
Коатепеке
1:1
Сучитепекес
Завершен
19.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
3:2
КСД Чикимулилья
Завершен
19.10.2025
Huehuetecos FC
2:2
Нуэва Консепсьон
Завершен
19.10.2025
Сан-Бенито Петен
-:-
Депортиво Карча
Отменен
19.10.2025
Nueva Santa Rosa CDF
2:1
Истапа
Завершен
