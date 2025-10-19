Превью матча Santa Lucia Cotzumalguapa — КСД Чикимулилья

Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда КСД Чикимулилья, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-6. Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КСД Чикимулилья забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды КСД Чикимулилья, в том матче сыграли вничью.