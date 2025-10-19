Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Santa Lucia Cotzumalguapa - КСД Чикимулилья 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Santa Lucia CotzumalguapaКСД Чикимулилья, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Santa Lucia Cotzumalguapa.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Municipal Santa Lucia Cotzumalguapa
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Santa Lucia Cotzumalguapa
13'
48'
76'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
КСД Чикимулилья
37'
88'
Смотреть онлайн
Santa Lucia Cotzumalguapa icon
13'
КСД Чикимулилья icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Santa Lucia Cotzumalguapa icon
48'
Santa Lucia Cotzumalguapa icon
76'
КСД Чикимулилья icon
88'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
13'
Santa Lucia Cotzumalguapa - 1-ый Гол
18'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
37'
КСД Чикимулилья - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
48'
Santa Lucia Cotzumalguapa - 3-ий Гол
64'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
65'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
72'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
76'
Santa Lucia Cotzumalguapa - 4-ый Гол
88'
КСД Чикимулилья - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Santa Lucia Cotzumalguapa — КСД Чикимулилья

Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда КСД Чикимулилья, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-6. Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КСД Чикимулилья забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды КСД Чикимулилья, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Santa Lucia Cotzumalguapa
Santa Lucia Cotzumalguapa
КСД Чикимулилья
Santa Lucia Cotzumalguapa
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.09.2025
КСД Чикимулилья
КСД Чикимулилья
0:0
Santa Lucia Cotzumalguapa
Santa Lucia Cotzumalguapa
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Santa Lucia Cotzumalguapa Santa Lucia Cotzumalguapa
56%
КСД Чикимулилья КСД Чикимулилья
44%
Атаки
90
75
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
11
7
Игры 17 тур
20.10.2025
ФК Киш
1:0
Deportivo Gomerano
Завершен
20.10.2025
Шималтенанго
2:2
Ипала
Завершен
19.10.2025
Коатепеке
1:1
Сучитепекес
Завершен
19.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
3:2
КСД Чикимулилья
Завершен
19.10.2025
Huehuetecos FC
2:2
Нуэва Консепсьон
Завершен
19.10.2025
Сан-Бенито Петен
-:-
Депортиво Карча
Отменен
19.10.2025
Nueva Santa Rosa CDF
2:1
Истапа
Завершен
