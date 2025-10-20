Смотреть онлайн Шималтенанго - Ипала 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Шималтенанго — Ипала, 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Шималтенанго — Ипала
Команда Шималтенанго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Ипала, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Шималтенанго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ипала забивает 1, пропускает 1.