Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Шималтенанго - Ипала 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: ШималтенангоИпала, 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Шималтенанго
17'
80'
Завершен
2 : 2
20 октября 2025
Ипала
22'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Шималтенанго icon
17'
Ипала icon
22'
Счет после первого тайма 1:1
Шималтенанго icon
80'
Ипала icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
17'
Шималтенанго - 1-ый Гол
22'
Ипала - 2-ой Гол
31'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
44'
Угловой
Ипала - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Ипала - Угловой
63'
Угловой
Ипала - Угловой
80'
Шималтенанго - 3-ий Гол
90'
Ипала - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Ипала - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Шималтенанго — Ипала

Команда Шималтенанго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Ипала, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Шималтенанго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ипала забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Шималтенанго Шималтенанго
42%
Ипала Ипала
58%
Атаки
96
113
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
5
6
Игры 17 тур
20.10.2025
ФК Киш
1:0
Deportivo Gomerano
Завершен
20.10.2025
Шималтенанго
2:2
Ипала
Завершен
19.10.2025
Коатепеке
1:1
Сучитепекес
Завершен
19.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
3:2
КСД Чикимулилья
Завершен
19.10.2025
Huehuetecos FC
2:2
Нуэва Консепсьон
Завершен
19.10.2025
Сан-Бенито Петен
-:-
Депортиво Карча
Отменен
19.10.2025
Nueva Santa Rosa CDF
2:1
Истапа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA