Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : ФК Киш — Deportivo Gomerano , 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Киш — Deportivo Gomerano

Команда ФК Киш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда Deportivo Gomerano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-15. Команда ФК Киш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Deportivo Gomerano забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Deportivo Gomerano, в том матче победу одержали хозяева.