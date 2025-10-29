Смотреть онлайн Дьёр - Pilisi 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: Дьёр — Pilisi, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дьёри ЭТО.
Превью матча Дьёр — Pilisi
Команда Дьёр в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-10. Команда Pilisi, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Дьёр в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Pilisi забивает 1, пропускает 0.