Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Дьёр - Pilisi 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияКубок Венгрии по футболу: ДьёрPilisi, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дьёри ЭТО.

МСК, 5 тур, Стадион: Дьёри ЭТО
Кубок Венгрии по футболу
Дьёр
5'
8'
24'
25'
37'
45+1'
50'
57'
67'
Завершен
9 : 0
29 октября 2025
Pilisi
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Gyor Eto FC icon
5'
Gyor Eto FC icon
8'
Gyor Eto FC icon
24'
Gyor Eto FC icon
25'
Gyor Eto FC icon
37'
Gyor Eto FC icon
45+1'
Счет после первого тайма 6:0 : 4,3
Gyor Eto FC icon
50'
Gyor Eto FC icon
57'
Gyor Eto FC icon
67'
Матч закончился со счётом 9:0 : 4,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
5'
Gyor Eto FC - 1-ый Гол
8'
Gyor Eto FC - 2-ой Гол
21'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
24'
Gyor Eto FC - 3-ий Гол
25'
Gyor Eto FC - 4-ый Гол
37'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
37'
Gyor Eto FC - 5-ый Гол
44'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
45+1'
Gyor Eto FC - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 6:0 : 4,3
50'
Gyor Eto FC - 7-ый Гол
57'
Gyor Eto FC - 8-ый Гол
67'
Gyor Eto FC - 9-ый Гол
72'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
72'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
85'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
85'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
90+1'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
Матч закончился со счётом 9:0 : 4,3

Превью матча Дьёр — Pilisi

Команда Дьёр в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-10. Команда Pilisi, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Дьёр в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Pilisi забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Дьёр Дьёр
70%
Pilisi Pilisi
30%
Атаки
133,133,0
69,69,0
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
8,8,0
0
Удары в створ ворот
17,17,0
4,4,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Дебрецен
1:1
Гонвед
Завершен
30.10.2025
Залаэгерсег
3:1
Будафоки МТЕ
Завершен
30.10.2025
Туе Упэ
0:1
ШОР
Завершен
29.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Мезоковешди
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:0
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
29.10.2025
Дьёр
9:0
Pilisi
Завершен
29.10.2025
ФК Козармишлень
0:0
ЕСМТК
Завершен
29.10.2025
Вашаш
3:0
Mezoors Kse
Завершен
29.10.2025
Кечкемет TE
2:1
Тисафюред ВСЕ
Завершен
29.10.2025
Айка
0:0
Тисакечке
Завершен
29.10.2025
Келен СК
0:1
Казинцбарцика
Завершен
29.10.2025
Martfui LSE
1:4
Пакси
Завершен
29.10.2025
ДЕАК
1:0
Зугло
Завершен
29.10.2025
Мажоси
0:1
Fehervar FC
Завершен
29.10.2025
Карцаг
2:3
Аквитал Ксаквар
Завершен
28.10.2025
Диошдьёр ВТК
2:0
Сзегед-Ксанад Гросикс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA