Смотреть онлайн Вашаш - Mezoors Kse 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: Вашаш — Mezoors Kse, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Рудольфа Иловски.