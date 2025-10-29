Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Вашаш - Mezoors Kse 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияКубок Венгрии по футболу: ВашашMezoors Kse, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Рудольфа Иловски.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион имени Рудольфа Иловски
Кубок Венгрии по футболу
Вашаш
27'
72'
90+1'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Mezoors Kse
Смотреть онлайн
Вашаш icon
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Вашаш icon
72'
Вашаш icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Вашаш - Угловой
11'
Угловой
Вашаш - Угловой
16'
Угловой
Вашаш - Угловой
18'
Угловой
Вашаш - Угловой
19'
Угловой
Вашаш - Угловой
21'
Угловой
Вашаш - Угловой
23'
Угловой
Вашаш - Угловой
27'
Вашаш - 1-ый Гол
32'
Угловой
Mezoors Kse - Угловой
33'
Угловой
Mezoors Kse - Угловой
39'
Угловой
Вашаш - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
60'
Угловой
Вашаш - Угловой
72'
Вашаш - 2-ой Гол
78'
Угловой
Вашаш - Угловой
80'
Угловой
Вашаш - Угловой
86'
Угловой
Вашаш - Угловой
86'
Угловой
Вашаш - Угловой
90+1'
Вашаш - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2

Превью матча Вашаш — Mezoors Kse

Команда Вашаш в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Mezoors Kse, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Вашаш в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Mezoors Kse забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Вашаш Вашаш
72%
Mezoors Kse Mezoors Kse
28%
Атаки
123,123,0
75,75,0
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
8,8,0
3,3,0
Удары в створ ворот
7,7,0
0
Игры 5 тур
30.10.2025
Дебрецен
1:1
Гонвед
Завершен
30.10.2025
Залаэгерсег
3:1
Будафоки МТЕ
Завершен
30.10.2025
Туе Упэ
0:1
ШОР
Завершен
29.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Мезоковешди
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:0
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
29.10.2025
Дьёр
9:0
Pilisi
Завершен
29.10.2025
ФК Козармишлень
0:0
ЕСМТК
Завершен
29.10.2025
Вашаш
3:0
Mezoors Kse
Завершен
29.10.2025
Кечкемет TE
2:1
Тисафюред ВСЕ
Завершен
29.10.2025
Айка
0:0
Тисакечке
Завершен
29.10.2025
Келен СК
0:1
Казинцбарцика
Завершен
29.10.2025
Martfui LSE
1:4
Пакси
Завершен
29.10.2025
ДЕАК
1:0
Зугло
Завершен
29.10.2025
Мажоси
0:1
Fehervar FC
Завершен
29.10.2025
Карцаг
2:3
Аквитал Ксаквар
Завершен
28.10.2025
Диошдьёр ВТК
2:0
Сзегед-Ксанад Гросикс
Завершен
Комментарии к матчу
