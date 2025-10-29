Смотреть онлайн Вашаш - Mezoors Kse 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: Вашаш — Mezoors Kse, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Рудольфа Иловски.
Превью матча Вашаш — Mezoors Kse
Команда Вашаш в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Mezoors Kse, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Вашаш в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Mezoors Kse забивает 1, пропускает 0.