Смотреть онлайн Диошдьёр ВТК - Сзегед-Ксанад Гросикс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: Диошдьёр ВТК — Сзегед-Ксанад Гросикс, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ДВТК Стэдиум.
Превью матча Диошдьёр ВТК — Сзегед-Ксанад Гросикс
Команда Диошдьёр ВТК в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-18. Команда Сзегед-Ксанад Гросикс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-10. Команда Диошдьёр ВТК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сзегед-Ксанад Гросикс забивает 1, пропускает 1.