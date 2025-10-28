Смотреть онлайн Диошдьёр ВТК - Сзегед-Ксанад Гросикс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: Диошдьёр ВТК — Сзегед-Ксанад Гросикс, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ДВТК Стэдиум.