28.10.2025

Смотреть онлайн Диошдьёр ВТК - Сзегед-Ксанад Гросикс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияКубок Венгрии по футболу: Диошдьёр ВТКСзегед-Ксанад Гросикс, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ДВТК Стэдиум.

МСК, 5 тур, Стадион: ДВТК Стэдиум
Кубок Венгрии по футболу
Диошдьёр ВТК
36'
69'
Завершен
2 : 0
28 октября 2025
Сзегед-Ксанад Гросикс
Смотреть онлайн
Диошдьёр ВТК icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Диошдьёр ВТК icon
69'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Сзегед-Ксанад Гросикс - Угловой
36'
Диошдьёр ВТК - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Сзегед-Ксанад Гросикс - Угловой
52'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
61'
Угловой
Сзегед-Ксанад Гросикс - Угловой
63'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
69'
Диошдьёр ВТК - 2-ой Гол
75'
Угловой
Сзегед-Ксанад Гросикс - Угловой
81'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
81'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
90+2'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Диошдьёр ВТК — Сзегед-Ксанад Гросикс

Команда Диошдьёр ВТК в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-18. Команда Сзегед-Ксанад Гросикс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-10. Команда Диошдьёр ВТК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сзегед-Ксанад Гросикс забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Диошдьёр ВТК Диошдьёр ВТК
53%
Сзегед-Ксанад Гросикс Сзегед-Ксанад Гросикс
47%
Атаки
86,86,0
85,85,0
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11,11,0
7,7,0
Удары в створ ворот
6,6,0
3,3,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Дебрецен
1:1
Гонвед
Завершен
30.10.2025
Залаэгерсег
3:1
Будафоки МТЕ
Завершен
30.10.2025
Туе Упэ
0:1
ШОР
Завершен
29.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Мезоковешди
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:0
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
29.10.2025
Дьёр
9:0
Pilisi
Завершен
29.10.2025
ФК Козармишлень
0:0
ЕСМТК
Завершен
29.10.2025
Вашаш
3:0
Mezoors Kse
Завершен
29.10.2025
Кечкемет TE
2:1
Тисафюред ВСЕ
Завершен
29.10.2025
Айка
0:0
Тисакечке
Завершен
29.10.2025
Келен СК
0:1
Казинцбарцика
Завершен
29.10.2025
Martfui LSE
1:4
Пакси
Завершен
29.10.2025
ДЕАК
1:0
Зугло
Завершен
29.10.2025
Мажоси
0:1
Fehervar FC
Завершен
29.10.2025
Карцаг
2:3
Аквитал Ксаквар
Завершен
28.10.2025
Диошдьёр ВТК
2:0
Сзегед-Ксанад Гросикс
Завершен
Комментарии к матчу
