Смотреть онлайн ФК Козармишлень - ЕСМТК 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: ФК Козармишлень — ЕСМТК, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Alkotmany teri palya.
Превью матча ФК Козармишлень — ЕСМТК
Команда ФК Козармишлень в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда ЕСМТК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-6. Команда ФК Козармишлень в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЕСМТК забивает 2, пропускает 1.