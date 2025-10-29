Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Козармишлень - ЕСМТК 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияКубок Венгрии по футболу: ФК КозармишленьЕСМТК, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Alkotmany teri palya.

МСК, 5 тур, Стадион: Alkotmany teri palya
Кубок Венгрии по футболу
ФК Козармишлень
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
ЕСМТК
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
ЕСМТК icon
Пенальти
ЕСМТК icon
Пенальти
ФК Козармишлень
Пенальти
ФК Козармишлень
Пенальти
ЕСМТК icon
Пенальти
Текстовая трансляция
39'
Угловой
ЕСМТК - Угловой
45+1'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
ЕСМТК - Угловой
51'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
51'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
63'
Угловой
ЕСМТК - Угловой
76'
Угловой
ЕСМТК - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
101'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
111'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
118'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
Счет после дополнительного времени 0:0
1-ый
ЕСМТК - Пенальти
2-ой
ЕСМТК - Пенальти
3-ий
ФК Козармишлень - Пенальти
4-ый
ФК Козармишлень - Пенальти
4-ый
ЕСМТК - Пенальти

Превью матча ФК Козармишлень — ЕСМТК

Команда ФК Козармишлень в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда ЕСМТК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-6. Команда ФК Козармишлень в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЕСМТК забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Козармишлень ФК Козармишлень
54%
ЕСМТК ЕСМТК
46%
Атаки
150,117,33
140,110,30
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
13,13,0
9,9,0
Удары в створ ворот
8,8,0
2,2,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Дебрецен
1:1
Гонвед
Завершен
30.10.2025
Залаэгерсег
3:1
Будафоки МТЕ
Завершен
30.10.2025
Туе Упэ
0:1
ШОР
Завершен
29.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Мезоковешди
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:0
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
29.10.2025
Дьёр
9:0
Pilisi
Завершен
29.10.2025
ФК Козармишлень
0:0
ЕСМТК
Завершен
29.10.2025
Вашаш
3:0
Mezoors Kse
Завершен
29.10.2025
Кечкемет TE
2:1
Тисафюред ВСЕ
Завершен
29.10.2025
Айка
0:0
Тисакечке
Завершен
29.10.2025
Келен СК
0:1
Казинцбарцика
Завершен
29.10.2025
Martfui LSE
1:4
Пакси
Завершен
29.10.2025
ДЕАК
1:0
Зугло
Завершен
29.10.2025
Мажоси
0:1
Fehervar FC
Завершен
29.10.2025
Карцаг
2:3
Аквитал Ксаквар
Завершен
28.10.2025
Диошдьёр ВТК
2:0
Сзегед-Ксанад Гросикс
Завершен
