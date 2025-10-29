Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу : Ференцварош — ФК Бекешчаба Элёре , 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена .

Превью матча Ференцварош — ФК Бекешчаба Элёре

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 31-14. Команда ФК Бекешчаба Элёре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-18. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ФК Бекешчаба Элёре забивает 1, пропускает 2.