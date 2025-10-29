Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ференцварош - ФК Бекешчаба Элёре 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияКубок Венгрии по футболу: ФеренцварошФК Бекешчаба Элёре, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена.

МСК, 5 тур, Стадион: Групама Арена
Кубок Венгрии по футболу
Ференцварош
24'
29'
45'
90+2'
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
ФК Бекешчаба Элёре
Смотреть онлайн
Ференцварош icon
24'
Ференцварош icon
29'
Ференцварош icon
45'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,1
Ференцварош icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ференцварош - Угловой
8'
Угловой
Ференцварош - Угловой
10'
Угловой
Ференцварош - Угловой
24'
Угловой
Ференцварош - Угловой
24'
Ференцварош - 1-ый Гол
29'
Ференцварош - 2-ой Гол
36'
Угловой
ФК Бекешчаба Элёре - Угловой
45'
Угловой
Ференцварош - Угловой
45'
Ференцварош - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 0,1
67'
Угловой
Ференцварош - Угловой
72'
Угловой
Ференцварош - Угловой
84'
Угловой
Ференцварош - Угловой
90+2'
Ференцварош - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1

Превью матча Ференцварош — ФК Бекешчаба Элёре

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 31-14. Команда ФК Бекешчаба Элёре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-18. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ФК Бекешчаба Элёре забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Ференцварош Ференцварош
63%
ФК Бекешчаба Элёре ФК Бекешчаба Элёре
37%
Атаки
161,161,0
94,94,0
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
5,5,0
0
Удары в створ ворот
6,6,0
1,1,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Дебрецен
1:1
Гонвед
Завершен
30.10.2025
Залаэгерсег
3:1
Будафоки МТЕ
Завершен
30.10.2025
Туе Упэ
0:1
ШОР
Завершен
29.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Мезоковешди
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:0
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
29.10.2025
Дьёр
9:0
Pilisi
Завершен
29.10.2025
ФК Козармишлень
0:0
ЕСМТК
Завершен
29.10.2025
Вашаш
3:0
Mezoors Kse
Завершен
29.10.2025
Кечкемет TE
2:1
Тисафюред ВСЕ
Завершен
29.10.2025
Айка
0:0
Тисакечке
Завершен
29.10.2025
Келен СК
0:1
Казинцбарцика
Завершен
29.10.2025
Martfui LSE
1:4
Пакси
Завершен
29.10.2025
ДЕАК
1:0
Зугло
Завершен
29.10.2025
Мажоси
0:1
Fehervar FC
Завершен
29.10.2025
Карцаг
2:3
Аквитал Ксаквар
Завершен
28.10.2025
Диошдьёр ВТК
2:0
Сзегед-Ксанад Гросикс
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
