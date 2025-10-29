Смотреть онлайн МТК Будапешт - Мезоковешди 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии по футболу: МТК Будапешт — Мезоковешди, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Нандора Хидегкути.
Превью матча МТК Будапешт — Мезоковешди
Команда МТК Будапешт в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-12. Команда Мезоковешди, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-14. Команда МТК Будапешт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Мезоковешди забивает 2, пропускает 1.