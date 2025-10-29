Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн МТК Будапешт - Мезоковешди 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияКубок Венгрии по футболу: МТК БудапештМезоковешди, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Нандора Хидегкути.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион имени Нандора Хидегкути
Кубок Венгрии по футболу
МТК Будапешт
13'
34'
55'
69'
82'
Завершен
5 : 1
29 октября 2025
Мезоковешди
5'
Мезоковешди icon
5'
МТК Будапешт icon
13'
МТК Будапешт icon
34'
Счет после первого тайма 2:1
МТК Будапешт icon
55'
МТК Будапешт icon
69'
МТК Будапешт icon
82'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
5'
Мезоковешди - 1-ый Гол
13'
МТК Будапешт - 2-ой Гол
16'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
32'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
32'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
33'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
34'
МТК Будапешт - 3-ий Гол
42'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
50'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
50'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
55'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
55'
МТК Будапешт - 4-ый Гол
61'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
69'
Угловой
МТК Будапешт - Угловой
69'
МТК Будапешт - 5-ый Гол
80'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
82'
МТК Будапешт - 6-ый Гол
84'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
Превью матча МТК Будапешт — Мезоковешди

Команда МТК Будапешт в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-12. Команда Мезоковешди, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-14. Команда МТК Будапешт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Мезоковешди забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
МТК Будапешт МТК Будапешт
50%
Мезоковешди Мезоковешди
50%
Атаки
96,96,0
94,94,0
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
11,11,0
12,12,0
Удары в створ ворот
9,9,0
6,6,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Дебрецен
1:1
Гонвед
Завершен
30.10.2025
Залаэгерсег
3:1
Будафоки МТЕ
Завершен
30.10.2025
Туе Упэ
0:1
ШОР
Завершен
29.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Мезоковешди
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:0
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
29.10.2025
Дьёр
9:0
Pilisi
Завершен
29.10.2025
ФК Козармишлень
0:0
ЕСМТК
Завершен
29.10.2025
Вашаш
3:0
Mezoors Kse
Завершен
29.10.2025
Кечкемет TE
2:1
Тисафюред ВСЕ
Завершен
29.10.2025
Айка
0:0
Тисакечке
Завершен
29.10.2025
Келен СК
0:1
Казинцбарцика
Завершен
29.10.2025
Martfui LSE
1:4
Пакси
Завершен
29.10.2025
ДЕАК
1:0
Зугло
Завершен
29.10.2025
Мажоси
0:1
Fehervar FC
Завершен
29.10.2025
Карцаг
2:3
Аквитал Ксаквар
Завершен
28.10.2025
Диошдьёр ВТК
2:0
Сзегед-Ксанад Гросикс
Завершен
Комментарии к матчу
