24.10.2025

Смотреть онлайн ROC Charleroi Reserves - RAAL La Louviere Reserves 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Резервная лига: ROC Charleroi ReservesRAAL La Louviere Reserves, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бельгия - Резервная лига
ROC Charleroi Reserves
82'
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
RAAL La Louviere Reserves
26'
70'
RAAL La Louviere Reserves icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
RAAL La Louviere Reserves icon
70'
ROC Charleroi Reserves icon
82'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
26'
RAAL La Louviere Reserves - 1-ый Гол
29'
Угловой
ROC Charleroi Reserves - Угловой
35'
Угловой
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
37'
Угловой
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
39'
Угловой
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
70'
Угловой
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
70'
RAAL La Louviere Reserves - 2-ой Гол
72'
Угловой
ROC Charleroi Reserves - Угловой
77'
Угловой
ROC Charleroi Reserves - Угловой
78'
Угловой
ROC Charleroi Reserves - Угловой
82'
ROC Charleroi Reserves - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча ROC Charleroi Reserves — RAAL La Louviere Reserves

Статистика матча

Владение мячом
ROC Charleroi Reserves ROC Charleroi Reserves
49%
RAAL La Louviere Reserves RAAL La Louviere Reserves
51%
Атаки
52
64
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
3
6
Игры 8 тур
24.10.2025
Кортрейк
1:2
Серен Юнайтед - Резерв
Завершен
24.10.2025
ROC Charleroi Reserves
1:2
RAAL La Louviere Reserves
Завершен
24.10.2025
Francs Borains Reserves
1:4
Моленбек - Резерв
Завершен
24.10.2025
RFC Liege Reserves
4:6
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Завершен
24.10.2025
Patro EM Reserves
3:5
ФК Льерс - Резерв
Завершен
24.10.2025
Беверен
4:0
Westerlo
Завершен
Комментарии к матчу
