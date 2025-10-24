24.10.2025
Смотреть онлайн ROC Charleroi Reserves - RAAL La Louviere Reserves 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Резервная лига: ROC Charleroi Reserves — RAAL La Louviere Reserves, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Бельгия - Резервная лига
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
RAAL La Louviere Reserves
26'
70'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
26'
RAAL La Louviere Reserves - 1-ый Гол
29'
ROC Charleroi Reserves - Угловой
35'
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
37'
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
39'
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
57'
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
70'
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
70'
RAAL La Louviere Reserves - 2-ой Гол
72'
ROC Charleroi Reserves - Угловой
77'
ROC Charleroi Reserves - Угловой
78'
ROC Charleroi Reserves - Угловой
82'
ROC Charleroi Reserves - 3-ий Гол
90+1'
RAAL La Louviere Reserves - Угловой
Превью матча ROC Charleroi Reserves — RAAL La Louviere Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
52
64
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу