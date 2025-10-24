Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Francs Borains Reserves - Моленбек - Резерв 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Резервная лига: Francs Borains ReservesМоленбек - Резерв, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бельгия - Резервная лига
Francs Borains Reserves
Завершен
1 : 4
24 октября 2025
Моленбек - Резерв
6'
31'
40'
82'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
RWDM Brussels Reserves icon
6'
RWDM Brussels Reserves icon
31'
RWDM Brussels Reserves icon
40'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,1
RWDM Brussels Reserves icon
82'
Матч закончился со счётом 0:4 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
RWDM Brussels Reserves - 1-ый Гол
19'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
28'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
31'
RWDM Brussels Reserves - 2-ой Гол
38'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
40'
RWDM Brussels Reserves - 3-ий Гол
44'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 0,1
47'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
52'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
81'
Угловой
RWDM Brussels Reserves - Угловой
82'
RWDM Brussels Reserves - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4 : 0,1

Превью матча Francs Borains Reserves — Моленбек - Резерв

Команда Francs Borains Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Моленбек - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Francs Borains Reserves в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Моленбек - Резерв забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Francs Borains Reserves Francs Borains Reserves
42%
Моленбек - Резерв Моленбек - Резерв
58%
Атаки
64
87
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
2
9
Удары в створ ворот
0
10
Игры 8 тур
24.10.2025
Кортрейк
1:2
Серен Юнайтед - Резерв
Завершен
24.10.2025
ROC Charleroi Reserves
1:2
RAAL La Louviere Reserves
Завершен
24.10.2025
Francs Borains Reserves
1:4
Моленбек - Резерв
Завершен
24.10.2025
RFC Liege Reserves
4:6
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Завершен
24.10.2025
Patro EM Reserves
3:5
ФК Льерс - Резерв
Завершен
24.10.2025
Беверен
4:0
Westerlo
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA