Смотреть онлайн Francs Borains Reserves - Моленбек - Резерв 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Резервная лига: Francs Borains Reserves — Моленбек - Резерв, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Francs Borains Reserves — Моленбек - Резерв
Команда Francs Borains Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Моленбек - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Francs Borains Reserves в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Моленбек - Резерв забивает 1, пропускает 0.