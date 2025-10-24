Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Кортрейк - Серен Юнайтед - Резерв 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Резервная лига: КортрейкСерен Юнайтед - Резерв, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гюлден спорен.

МСК, 8 тур, Стадион: Гюлден спорен
Бельгия - Резервная лига
Кортрейк
8'
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
Серен Юнайтед - Резерв
19'
35'
Кортрейк icon
8'
Серен Юнайтед - Резерв icon
19'
Серен Юнайтед - Резерв icon
35'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Серен Юнайтед - Резерв - Угловой
8'
Кортрейк - 1-ый Гол
14'
Угловой
Кортрейк - Угловой
14'
Угловой
Кортрейк - Угловой
19'
Угловой
Серен Юнайтед - Резерв - Угловой
19'
Серен Юнайтед - Резерв - 2-ой Гол
23'
Угловой
Серен Юнайтед - Резерв - Угловой
25'
Угловой
Кортрейк - Угловой
35'
Угловой
Серен Юнайтед - Резерв - Угловой
35'
Серен Юнайтед - Резерв - 3-ий Гол
37'
Угловой
Кортрейк - Угловой
42'
Угловой
Кортрейк - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Кортрейк — Серен Юнайтед - Резерв

Команда Кортрейк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Серен Юнайтед - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Кортрейк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Серен Юнайтед - Резерв забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кортрейк Кортрейк
64%
Серен Юнайтед - Резерв Серен Юнайтед - Резерв
36%
Атаки
80
76
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
1
4
Игры 8 тур
24.10.2025
Кортрейк
1:2
Серен Юнайтед - Резерв
Завершен
24.10.2025
ROC Charleroi Reserves
1:2
RAAL La Louviere Reserves
Завершен
24.10.2025
Francs Borains Reserves
1:4
Моленбек - Резерв
Завершен
24.10.2025
RFC Liege Reserves
4:6
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Завершен
24.10.2025
Patro EM Reserves
3:5
ФК Льерс - Резерв
Завершен
24.10.2025
Беверен
4:0
Westerlo
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA