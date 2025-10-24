Превью матча Кортрейк — Серен Юнайтед - Резерв

Команда Кортрейк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Серен Юнайтед - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Кортрейк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Серен Юнайтед - Резерв забивает 1, пропускает 1.