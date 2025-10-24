Смотреть онлайн Кортрейк - Серен Юнайтед - Резерв 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Резервная лига: Кортрейк — Серен Юнайтед - Резерв, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гюлден спорен.
Превью матча Кортрейк — Серен Юнайтед - Резерв
Команда Кортрейк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Серен Юнайтед - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Кортрейк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Серен Юнайтед - Резерв забивает 1, пропускает 1.