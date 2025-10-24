Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Беверен - Westerlo 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Резервная лига: БеверенWesterlo, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фретьель.

МСК, 8 тур, Стадион: Фретьель
Бельгия - Резервная лига
Беверен
9'
43'
52'
90+1'
Завершен
4 : 0
24 октября 2025
Westerlo
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Беверен icon
9'
Беверен icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Беверен icon
52'
Беверен icon
90+1'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Беверен - Угловой
9'
Беверен - 1-ый Гол
43'
Беверен - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Беверен - 3-ий Гол
83'
Угловой
Westerlo - Угловой
90+1'
Беверен - 4-ый Гол

Превью матча Беверен — Westerlo

Статистика матча

Владение мячом
Беверен Беверен
48%
Westerlo Westerlo
52%
Атаки
115
106
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
5
0
Игры 8 тур
24.10.2025
Кортрейк
1:2
Серен Юнайтед - Резерв
Завершен
24.10.2025
ROC Charleroi Reserves
1:2
RAAL La Louviere Reserves
Завершен
24.10.2025
Francs Borains Reserves
1:4
Моленбек - Резерв
Завершен
24.10.2025
RFC Liege Reserves
4:6
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Завершен
24.10.2025
Patro EM Reserves
3:5
ФК Льерс - Резерв
Завершен
24.10.2025
Беверен
4:0
Westerlo
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA