24.10.2025
Смотреть онлайн Беверен - Westerlo 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Резервная лига: Беверен — Westerlo, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фретьель.
МСК, 8 тур, Стадион: Фретьель
Бельгия - Резервная лига
Текстовая трансляция
7'
Беверен - Угловой
9'
Беверен - 1-ый Гол
43'
Беверен - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Беверен - 3-ий Гол
83'
Westerlo - Угловой
90+1'
Беверен - 4-ый Гол
Превью матча Беверен — Westerlo
Статистика матча
Комментарии к матчу