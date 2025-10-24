Смотреть онлайн RFC Liege Reserves - Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Резервная лига: RFC Liege Reserves — Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча RFC Liege Reserves — Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Команда RFC Liege Reserves в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-3. Команда Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-5. Команда RFC Liege Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk забивает 1, пропускает 1.