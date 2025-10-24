Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн RFC Liege Reserves - Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Резервная лига: RFC Liege ReservesJeugd Kfco Beerschot Wilrijk, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бельгия - Резервная лига
RFC Liege Reserves
33'
52'
77'
88'
Завершен
4 : 6
24 октября 2025
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
42'
44'
55'
59'
64'
74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
RFC Liege Reserves icon
33'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk icon
42'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk icon
44'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,1
RFC Liege Reserves icon
52'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk icon
55'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk icon
59'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk icon
64'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk icon
74'
RFC Liege Reserves icon
77'
RFC Liege Reserves icon
88'
Матч закончился со счётом 4:6 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
RFC Liege Reserves - Угловой
6'
Угловой
RFC Liege Reserves - Угловой
17'
Угловой
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - Угловой
19'
Угловой
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - Угловой
25'
Угловой
RFC Liege Reserves - Угловой
30'
Угловой
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - Угловой
33'
RFC Liege Reserves - 1-ый Гол
38'
Угловой
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - Угловой
42'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - 2-ой Гол
44'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 1,1
52'
RFC Liege Reserves - 4-ый Гол
55'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - 5-ый Гол
59'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - 6-ый Гол
63'
Угловой
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - Угловой
64'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - 7-ый Гол
74'
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk - 8-ый Гол
77'
RFC Liege Reserves - 9-ый Гол
88'
Угловой
RFC Liege Reserves - Угловой
88'
RFC Liege Reserves - 10-ый Гол
90'
Угловой
RFC Liege Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:6 : 1,1

Превью матча RFC Liege Reserves — Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk

Команда RFC Liege Reserves в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-3. Команда Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-5. Команда RFC Liege Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
RFC Liege Reserves RFC Liege Reserves
47%
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
53%
Атаки
111
106
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
16
Удары в створ ворот
7
10
Игры 8 тур
24.10.2025
Кортрейк
1:2
Серен Юнайтед - Резерв
Завершен
24.10.2025
ROC Charleroi Reserves
1:2
RAAL La Louviere Reserves
Завершен
24.10.2025
Francs Borains Reserves
1:4
Моленбек - Резерв
Завершен
24.10.2025
RFC Liege Reserves
4:6
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Завершен
24.10.2025
Patro EM Reserves
3:5
ФК Льерс - Резерв
Завершен
24.10.2025
Беверен
4:0
Westerlo
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA