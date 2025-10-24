Превью матча Patro EM Reserves — ФК Льерс - Резерв

Команда Patro EM Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-3. Команда ФК Льерс - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-9. Команда Patro EM Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ФК Льерс - Резерв забивает 0, пропускает 1.