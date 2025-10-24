Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Patro EM Reserves - ФК Льерс - Резерв 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Резервная лига: Patro EM ReservesФК Льерс - Резерв, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бельгия - Резервная лига
Patro EM Reserves
24'
71'
77'
Завершен
3 : 5
24 октября 2025
ФК Льерс - Резерв
5'
26'
52'
55'
85'
Lierse SK Reserves icon
5'
Patro Eisden Maasmechelen Reserves icon
24'
Lierse SK Reserves icon
26'
Счет после первого тайма 1:2
Lierse SK Reserves icon
52'
Lierse SK Reserves icon
55'
Patro Eisden Maasmechelen Reserves icon
71'
Patro Eisden Maasmechelen Reserves icon
77'
Lierse SK Reserves icon
85'
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
5'
Lierse SK Reserves - 1-ый Гол
16'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
17'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
24'
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - 2-ой Гол
26'
Lierse SK Reserves - 3-ий Гол
38'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
40'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
45+2'
Угловой
Lierse SK Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Lierse SK Reserves - 4-ый Гол
54'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
55'
Lierse SK Reserves - 5-ый Гол
65'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
68'
Угловой
Lierse SK Reserves - Угловой
71'
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - 6-ый Гол
76'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
77'
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - 7-ый Гол
78'
Угловой
Lierse SK Reserves - Угловой
85'
Lierse SK Reserves - 8-ый Гол
90+2'
Угловой
Patro Eisden Maasmechelen Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 3:5

Превью матча Patro EM Reserves — ФК Льерс - Резерв

Команда Patro EM Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-3. Команда ФК Льерс - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-9. Команда Patro EM Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ФК Льерс - Резерв забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Patro EM Reserves Patro EM Reserves
51%
ФК Льерс - Резерв ФК Льерс - Резерв
49%
Атаки
88
79
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
6
9
Игры 8 тур
24.10.2025
Кортрейк
1:2
Серен Юнайтед - Резерв
Завершен
24.10.2025
ROC Charleroi Reserves
1:2
RAAL La Louviere Reserves
Завершен
24.10.2025
Francs Borains Reserves
1:4
Моленбек - Резерв
Завершен
24.10.2025
RFC Liege Reserves
4:6
Jeugd Kfco Beerschot Wilrijk
Завершен
24.10.2025
Patro EM Reserves
3:5
ФК Льерс - Резерв
Завершен
24.10.2025
Беверен
4:0
Westerlo
Завершен
