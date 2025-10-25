Превью матча UD Melilla B — Атлетико Поркуна КФ

Команда UD Melilla B в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-5. Команда Атлетико Поркуна КФ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-3. Команда UD Melilla B в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Поркуна КФ забивает 1, пропускает 0.