Превью матча FC Marbelli — Аренас Клуб де Гечо

Команда FC Marbelli в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Аренас Клуб де Гечо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда FC Marbelli в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Аренас Клуб де Гечо забивает 0, пропускает 0.