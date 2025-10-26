Смотреть онлайн FC Marbelli - Аренас Клуб де Гечо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 9: FC Marbelli — Аренас Клуб де Гечо, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча FC Marbelli — Аренас Клуб де Гечо
Команда FC Marbelli в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Аренас Клуб де Гечо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда FC Marbelli в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Аренас Клуб де Гечо забивает 0, пропускает 0.