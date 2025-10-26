Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн FC Marbelli - Аренас Клуб де Гечо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 9: FC MarbelliАренас Клуб де Гечо, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 9
FC Marbelli
59'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Аренас Клуб де Гечо
Счет после первого тайма 0:0
FC Marbelli icon
59'
Текстовая трансляция
15'
Угловой
FC Marbelli - Угловой
28'
Угловой
Arenas - Угловой
30'
Угловой
FC Marbelli - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
FC Marbelli - 1-ый Гол
68'
Угловой
FC Marbelli - Угловой
69'
Угловой
FC Marbelli - Угловой
73'
Угловой
FC Marbelli - Угловой
75'
Угловой
FC Marbelli - Угловой
82'
Угловой
Arenas - Угловой
90'
Угловой
Arenas - Угловой
90+2'
Угловой
Arenas - Угловой

Превью матча FC Marbelli — Аренас Клуб де Гечо

Команда FC Marbelli в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Аренас Клуб де Гечо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда FC Marbelli в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Аренас Клуб де Гечо забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
80
75
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
7
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Сьюдад Торрендонхимено
4:2
Алхаурино
Завершен
26.10.2025
Martos
-:-
КД Торреперогил
Отменен
26.10.2025
Recreativo Granada
1:1
УД Сан Педро
Отменен
26.10.2025
FC Marbelli
1:0
Аренас Клуб де Гечо
Завершен
26.10.2025
Манча
0:1
Мотриль
Завершен
26.10.2025
Уэтор Вега
3:1
Пало
Завершен
25.10.2025
CP Mijas
4:0
Churriana de la Vega CF
Завершен
25.10.2025
Уэтор Тахар
1:1
Торре дель Мар
Завершен
25.10.2025
UD Melilla B
4:2
Атлетико Поркуна КФ
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA