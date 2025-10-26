26.10.2025
Смотреть онлайн Сьюдад Торрендонхимено - Алхаурино 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 9: Сьюдад Торрендонхимено — Алхаурино, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Matias Prats.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Matias Prats
Испания - Терсера - Группа 9
Сьюдад Торрендонхимено
32'
47'
47'
52'
Завершен
4 : 2
26 октября 2025
Алхаурино
25'
44'
Алхаурино
25'
Алхаурино
44'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
9'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
25'
Алхаурино - 1-ый Гол
28'
Алхаурино - Угловой
32'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
32'
Сьюдад Торрендонхимено - 2-ой Гол
37'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
41'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
44'
Алхаурино - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
47'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
47'
Сьюдад Торрендонхимено - 4-ый Гол
47'
Сьюдад Торрендонхимено - 5-ый Гол
50'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
52'
Сьюдад Торрендонхимено - 6-ый Гол
55'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
57'
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
88'
Алхаурино - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2
Превью матча Сьюдад Торрендонхимено — Алхаурино
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
71
76
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу