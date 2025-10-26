Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Сьюдад Торрендонхимено - Алхаурино 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 9: Сьюдад ТоррендонхименоАлхаурино, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Matias Prats.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Matias Prats
Испания - Терсера - Группа 9
Сьюдад Торрендонхимено
32'
47'
47'
52'
Завершен
4 : 2
26 октября 2025
Алхаурино
25'
44'
Алхаурино icon
25'
Сьюдад Торрендонхимено icon
32'
Алхаурино icon
44'
Счет после первого тайма 1:2
Сьюдад Торрендонхимено icon
47'
Сьюдад Торрендонхимено icon
47'
Сьюдад Торрендонхимено icon
52'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
25'
Алхаурино - 1-ый Гол
28'
Угловой
Алхаурино - Угловой
32'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
32'
Сьюдад Торрендонхимено - 2-ой Гол
37'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
41'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
44'
Алхаурино - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
47'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
47'
Сьюдад Торрендонхимено - 4-ый Гол
47'
Сьюдад Торрендонхимено - 5-ый Гол
50'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
52'
Сьюдад Торрендонхимено - 6-ый Гол
55'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
57'
Угловой
Сьюдад Торрендонхимено - Угловой
88'
Угловой
Алхаурино - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Сьюдад Торрендонхимено — Алхаурино

Статистика матча

Владение мячом
Сьюдад Торрендонхимено Сьюдад Торрендонхимено
49%
Алхаурино Алхаурино
51%
Атаки
71
76
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
9
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Сьюдад Торрендонхимено
4:2
Алхаурино
Завершен
26.10.2025
Martos
-:-
КД Торреперогил
Отменен
26.10.2025
Recreativo Granada
1:1
УД Сан Педро
Отменен
26.10.2025
FC Marbelli
1:0
Аренас Клуб де Гечо
Завершен
26.10.2025
Манча
0:1
Мотриль
Завершен
26.10.2025
Уэтор Вега
3:1
Пало
Завершен
25.10.2025
CP Mijas
4:0
Churriana de la Vega CF
Завершен
25.10.2025
Уэтор Тахар
1:1
Торре дель Мар
Завершен
25.10.2025
UD Melilla B
4:2
Атлетико Поркуна КФ
Завершен
