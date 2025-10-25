Смотреть онлайн Уэтор Тахар - Торре дель Мар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 9: Уэтор Тахар — Торре дель Мар, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Polideportivo de Huetor Tajar.
Превью матча Уэтор Тахар — Торре дель Мар
Команда Уэтор Тахар в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Торре дель Мар, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-4. Команда Уэтор Тахар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торре дель Мар забивает 1, пропускает 0.