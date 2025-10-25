Превью матча Уэтор Тахар — Торре дель Мар

Команда Уэтор Тахар в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Торре дель Мар, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-4. Команда Уэтор Тахар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торре дель Мар забивает 1, пропускает 0.