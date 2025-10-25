Превью матча CP Mijas — Churriana de la Vega CF

Команда CP Mijas в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-5. Команда Churriana de la Vega CF, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда CP Mijas в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Churriana de la Vega CF забивает 1, пропускает 1.