Смотреть онлайн CP Mijas - Churriana de la Vega CF 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 9: CP Mijas — Churriana de la Vega CF, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча CP Mijas — Churriana de la Vega CF
Команда CP Mijas в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-5. Команда Churriana de la Vega CF, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда CP Mijas в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Churriana de la Vega CF забивает 1, пропускает 1.