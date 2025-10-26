Смотреть онлайн Recreativo Granada - УД Сан Педро 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 9: Recreativo Granada — УД Сан Педро, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Granada.
Превью матча Recreativo Granada — УД Сан Педро
Команда Recreativo Granada в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда УД Сан Педро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Recreativo Granada в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Сан Педро забивает 1, пропускает 1.