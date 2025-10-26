Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Recreativo Granada - УД Сан Педро 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 9: Recreativo GranadaУД Сан Педро, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Granada.

МСК, 8 тур, Стадион: Ciudad Deportiva Granada
Испания - Терсера - Группа 9
Recreativo Granada
42'
Отменен
1 : 1
26 октября 2025
УД Сан Педро
52'
Recreativo Granada icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
УД Сан Педро icon
52'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
УД Сан Педро - Угловой
7'
Угловой
УД Сан Педро - Угловой
22'
Угловой
Recreativo Granada - Угловой
23'
Угловой
Recreativo Granada - Угловой
34'
Угловой
Recreativo Granada - Угловой
36'
Угловой
УД Сан Педро - Угловой
42'
Recreativo Granada - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
48'
Угловой
УД Сан Педро - Угловой
52'
УД Сан Педро - 2-ой Гол
61'
Угловой
Recreativo Granada - Угловой
65'
Угловой
УД Сан Педро - Угловой
90+4'
Угловой
Recreativo Granada - Угловой
90+8'
Угловой
Recreativo Granada - Угловой

Превью матча Recreativo Granada — УД Сан Педро

Команда Recreativo Granada в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда УД Сан Педро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Recreativo Granada в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Сан Педро забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Recreativo Granada Recreativo Granada
73%
УД Сан Педро УД Сан Педро
27%
Атаки
119
74
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
4
Игры 8 тур
26.10.2025
Сьюдад Торрендонхимено
4:2
Алхаурино
Завершен
26.10.2025
Martos
-:-
КД Торреперогил
Отменен
26.10.2025
Recreativo Granada
1:1
УД Сан Педро
Отменен
26.10.2025
FC Marbelli
1:0
Аренас Клуб де Гечо
Завершен
26.10.2025
Манча
0:1
Мотриль
Завершен
26.10.2025
Уэтор Вега
3:1
Пало
Завершен
25.10.2025
CP Mijas
4:0
Churriana de la Vega CF
Завершен
25.10.2025
Уэтор Тахар
1:1
Торре дель Мар
Завершен
25.10.2025
UD Melilla B
4:2
Атлетико Поркуна КФ
Завершен
