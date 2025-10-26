Превью матча Recreativo Granada — УД Сан Педро

Команда Recreativo Granada в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда УД Сан Педро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Recreativo Granada в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Сан Педро забивает 1, пропускает 1.