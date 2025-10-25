Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Валле Эгуэс - Aoiz 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 15: Валле ЭгуэсAoiz, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sarriguren.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Sarriguren
Испания - Терсера - Группа 15
Валле Эгуэс
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Aoiz
Смотреть онлайн
Превью матча Валле Эгуэс — Aoiz

Команда Валле Эгуэс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Aoiz, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Валле Эгуэс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aoiz забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
КД Субиза
1:0
Памплона
Завершен
25.10.2025
At. Artajones
1:1
Кирбонеро
Завершен
25.10.2025
Пенья Спорт
2:1
Уарте
Завершен
25.10.2025
АД Сан Хуан
2:0
УДК Тксантреа
Завершен
25.10.2025
Авансе Эцсабарте
-:-
Изарра
Отменен
25.10.2025
Бети Козкор KE
3:0
КД Кортес
Завершен
25.10.2025
Валле Эгуэс
2:1
Aoiz
Завершен
