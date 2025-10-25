Смотреть онлайн Валле Эгуэс - Aoiz 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 15: Валле Эгуэс — Aoiz, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sarriguren.
Превью матча Валле Эгуэс — Aoiz
Команда Валле Эгуэс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Aoiz, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Валле Эгуэс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aoiz забивает 1, пропускает 1.