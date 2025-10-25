Превью матча Валле Эгуэс — Aoiz

Команда Валле Эгуэс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Aoiz, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Валле Эгуэс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aoiz забивает 1, пропускает 1.