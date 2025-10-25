Смотреть онлайн Авансе Эцсабарте - Изарра 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 15: Авансе Эцсабарте — Изарра, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Club Deportivo Avance Ezcabarte.
Превью матча Авансе Эцсабарте — Изарра
Команда Авансе Эцсабарте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-6. Команда Изарра, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-10. Команда Авансе Эцсабарте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Изарра забивает 1, пропускает 1.