25.10.2025

Смотреть онлайн Авансе Эцсабарте - Изарра 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 15: Авансе ЭцсабартеИзарра, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Club Deportivo Avance Ezcabarte.

МСК, 8 тур, Стадион: Club Deportivo Avance Ezcabarte
Испания - Терсера - Группа 15
Авансе Эцсабарте
Отменен
- : -
25 октября 2025
Изарра
Превью матча Авансе Эцсабарте — Изарра

Команда Авансе Эцсабарте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-6. Команда Изарра, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-10. Команда Авансе Эцсабарте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Изарра забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
КД Субиза
1:0
Памплона
Завершен
25.10.2025
At. Artajones
1:1
Кирбонеро
Завершен
25.10.2025
Пенья Спорт
2:1
Уарте
Завершен
25.10.2025
АД Сан Хуан
2:0
УДК Тксантреа
Завершен
25.10.2025
Авансе Эцсабарте
-:-
Изарра
Отменен
25.10.2025
Бети Козкор KE
3:0
КД Кортес
Завершен
25.10.2025
Валле Эгуэс
2:1
Aoiz
Завершен
