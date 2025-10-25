Превью матча Авансе Эцсабарте — Изарра

Команда Авансе Эцсабарте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-6. Команда Изарра, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-10. Команда Авансе Эцсабарте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Изарра забивает 1, пропускает 1.