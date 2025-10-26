Смотреть онлайн КД Субиза - Памплона 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 15: КД Субиза — Памплона, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sotoburu.
Превью матча КД Субиза — Памплона
Команда КД Субиза в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-7. Команда Памплона, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-2. Команда КД Субиза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Памплона забивает 1, пропускает 0.