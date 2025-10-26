Превью матча КД Субиза — Памплона

Команда КД Субиза в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-7. Команда Памплона, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-2. Команда КД Субиза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Памплона забивает 1, пропускает 0.