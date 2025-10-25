Смотреть онлайн Пенья Спорт - Уарте 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 15: Пенья Спорт — Уарте, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio San Francisco.
Превью матча Пенья Спорт — Уарте
Команда Пенья Спорт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Уарте, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-6. Команда Пенья Спорт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Уарте забивает 1, пропускает 1.