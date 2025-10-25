Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн At. Artajones - Кирбонеро 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 15: At. ArtajonesКирбонеро, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 15
At. Artajones
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Кирбонеро
Смотреть онлайн
Превью матча At. Artajones — Кирбонеро

Команда At. Artajones в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Кирбонеро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда At. Artajones в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Кирбонеро забивает 0, пропускает 0.

Игры 8 тур
26.10.2025
КД Субиза
1:0
Памплона
Завершен
25.10.2025
At. Artajones
1:1
Кирбонеро
Завершен
25.10.2025
Пенья Спорт
2:1
Уарте
Завершен
25.10.2025
АД Сан Хуан
2:0
УДК Тксантреа
Завершен
25.10.2025
Авансе Эцсабарте
-:-
Изарра
Отменен
25.10.2025
Бети Козкор KE
3:0
КД Кортес
Завершен
25.10.2025
Валле Эгуэс
2:1
Aoiz
Завершен
