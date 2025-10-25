Превью матча Бети Козкор KE — КД Кортес

Команда Бети Козкор KE в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-3. Команда КД Кортес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Бети Козкор KE в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. КД Кортес забивает 1, пропускает 1.