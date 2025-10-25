Смотреть онлайн Бети Козкор KE - КД Кортес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 15: Бети Козкор KE — КД Кортес, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complejo Deportivo Plazaola Lekunberri.
Превью матча Бети Козкор KE — КД Кортес
Команда Бети Козкор KE в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-3. Команда КД Кортес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Бети Козкор KE в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. КД Кортес забивает 1, пропускает 1.