Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол : Падуано ЕК — Фрибургуенсе , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Падуано ЕК — Фрибургуенсе

Команда Падуано ЕК в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-10. Команда Фрибургуенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 2-6. Команда Падуано ЕК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фрибургуенсе забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Падуано ЕК, в том матче победу одержали хозяева.