Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол : Niteroiense — ФК Дуки-ди-Кашиас , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Niteroiense — ФК Дуки-ди-Кашиас

Команда Niteroiense в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-8. Команда ФК Дуки-ди-Кашиас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-9. Команда Niteroiense в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Дуки-ди-Кашиас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Niteroiense, в том матче сыграли вничью.