29.10.2025
Смотреть онлайн Нова Цидаде - Кампо Гранде АК 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: Нова Цидаде — Кампо Гранде АК, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Бразилия. Кариока B. Футбол
Отложен
- : -
29 октября 2025
Превью матча Нова Цидаде — Кампо Гранде АК
История последних встреч
Нова Цидаде
Кампо Гранде АК
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.11.2025
Нова Цидаде
1:0
Кампо Гранде АК
Комментарии к матчу