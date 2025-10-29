Превью матча АА Карапебус — ФК Бонсуцессо

Команда АА Карапебус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-10. Команда ФК Бонсуцессо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-1. Команда АА Карапебус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бонсуцессо забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды АА Карапебус, в том матче сыграли вничью.