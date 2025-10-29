Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Серрано - Sao Cristovao 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: СерраноSao Cristovao, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бразилия. Кариока B. Футбол
Серрано
Отложен
- : -
29 октября 2025
Sao Cristovao
Превью матча Серрано — Sao Cristovao

Команда Серрано в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6. Команда Sao Cristovao, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Серрано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Sao Cristovao забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Серрано, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Серрано
Серрано
Sao Cristovao
Серрано
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.11.2025
Серрано
Серрано
2:2
Sao Cristovao
Sao Cristovao
Обзор
Игры 9 тур
05.11.2025
Нова Цидаде
1:0
Кампо Гранде АК
Завершен
05.11.2025
АА Карапебус
1:1
ФК Бонсуцессо
Завершен
05.11.2025
Niteroiense
0:0
ФК Дуки-ди-Кашиас
Завершен
05.11.2025
Серрано
2:2
Sao Cristovao
Завершен
05.11.2025
Petropolis
1:0
ФК Артсул
Завершен
05.11.2025
Падуано ЕК
2:0
Фрибургуенсе
Завершен
29.10.2025
Падуано ЕК
-:-
Фрибургуенсе
Отложен
29.10.2025
Petropolis
-:-
ФК Артсул
Отложен
29.10.2025
Niteroiense
-:-
ФК Дуки-ди-Кашиас
Отложен
29.10.2025
Нова Цидаде
-:-
Кампо Гранде АК
Отложен
29.10.2025
АА Карапебус
-:-
ФК Бонсуцессо
Отложен
29.10.2025
Серрано
-:-
Sao Cristovao
Отложен
Комментарии к матчу
