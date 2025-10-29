Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол : Серрано — Sao Cristovao , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Серрано — Sao Cristovao

Команда Серрано в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6. Команда Sao Cristovao, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Серрано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Sao Cristovao забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Серрано, в том матче сыграли вничью.