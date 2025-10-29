Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол : Petropolis — ФК Артсул , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Atilio Marotti .

Превью матча Petropolis — ФК Артсул

Команда Petropolis в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-10. Команда ФК Артсул, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Petropolis в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Артсул забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Petropolis, в том матче победу одержали хозяева.