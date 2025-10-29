Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Petropolis - ФК Артсул 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: PetropolisФК Артсул, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Atilio Marotti.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Atilio Marotti
Бразилия. Кариока B. Футбол
Petropolis
Отложен
- : -
29 октября 2025
ФК Артсул
Превью матча Petropolis — ФК Артсул

Команда Petropolis в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-10. Команда ФК Артсул, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Petropolis в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Артсул забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Petropolis, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Petropolis
Petropolis
ФК Артсул
Petropolis
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
05.11.2025
Petropolis
Petropolis
1:0
ФК Артсул
ФК Артсул
Обзор
02.07.2025
Petropolis
Petropolis
2:0
ФК Артсул
ФК Артсул
Обзор
26.06.2025
ФК Артсул
ФК Артсул
0:0
Petropolis
Petropolis
Обзор
Игры 9 тур
05.11.2025
Нова Цидаде
1:0
Кампо Гранде АК
Завершен
05.11.2025
АА Карапебус
1:1
ФК Бонсуцессо
Завершен
05.11.2025
Niteroiense
0:0
ФК Дуки-ди-Кашиас
Завершен
05.11.2025
Серрано
2:2
Sao Cristovao
Завершен
05.11.2025
Petropolis
1:0
ФК Артсул
Завершен
05.11.2025
Падуано ЕК
2:0
Фрибургуенсе
Завершен
29.10.2025
Падуано ЕК
-:-
Фрибургуенсе
Отложен
29.10.2025
Petropolis
-:-
ФК Артсул
Отложен
29.10.2025
Niteroiense
-:-
ФК Дуки-ди-Кашиас
Отложен
29.10.2025
Нова Цидаде
-:-
Кампо Гранде АК
Отложен
29.10.2025
АА Карапебус
-:-
ФК Бонсуцессо
Отложен
29.10.2025
Серрано
-:-
Sao Cristovao
Отложен
Комментарии к матчу
