Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Норвич U21 - Бернли (21) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Премьер-лига 2: Норвич U21Бернли (21), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Карроу Роуд.

МСК, 7 тур, Стадион: Карроу Роуд
Англия - Премьер-лига 2
Норвич U21
31'
Завершен
1 : 4
24 октября 2025
Бернли (21)
24'
55'
60'
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Бернли (21) icon
24'
Норвич U21 icon
31'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Бернли (21) icon
55'
Бернли (21) icon
60'
Бернли (21) icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,3
Текстовая трансляция
24'
Бернли (21) - 1-ый Гол
31'
Норвич U21 - 2-ой Гол
36'
Угловой
Норвич U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
51'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
55'
Бернли (21) - 3-ий Гол
60'
Бернли (21) - 4-ый Гол
63'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
84'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
90+2'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
90+2'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
90+2'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
90+3'
Угловой
Бернли (21) - Угловой
90+3'
Бернли (21) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,3

Превью матча Норвич U21 — Бернли (21)

Команда Норвич U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-13. Команда Бернли (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Норвич U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бернли (21) забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Норвич U21 Норвич U21
63%
Бернли (21) Бернли (21)
37%
Атаки
73
48
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
2
5
Игры 7 тур
27.10.2025
Кристал Пэлэс (21)
0:2
Ньюкасл U21
Завершен
25.10.2025
Лестер
3:1
Саутгемптон U21
Завершен
25.10.2025
Сандерленд
1:2
Сток Сити U21
Завершен
25.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
2:0
Ман Сити U21
Завершен
24.10.2025
Норвич U21
1:4
Бернли (21)
Завершен
24.10.2025
Вест Бромвич U21
2:1
Рединг (дубль)
Завершен
24.10.2025
Бирмингем Сити (21)
2:1
Ноттингем Форест (21)
Завершен
24.10.2025
Фулхэм U21
4:4
Дерби Каунти (21)
Завершен
24.10.2025
Мидлсбро U21
0:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
24.10.2025
Вест Хэм U21
1:0
Астон Вилла U21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
13 Ноября
21:30
Фенербахче Фенербахче
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Ноября
22:00
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Most Wanted Most Wanted
Runa Team Runa Team
13 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA