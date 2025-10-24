Смотреть онлайн Норвич U21 - Бернли (21) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Премьер-лига 2: Норвич U21 — Бернли (21), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Карроу Роуд.
Превью матча Норвич U21 — Бернли (21)
Команда Норвич U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-13. Команда Бернли (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Норвич U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бернли (21) забивает 1, пропускает 2.