Смотреть онлайн Бирмингем Сити (21) - Ноттингем Форест (21) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Премьер-лига 2: Бирмингем Сити (21) — Ноттингем Форест (21), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе St Andrew's Trillion Trophy Stadium.
Превью матча Бирмингем Сити (21) — Ноттингем Форест (21)
Команда Бирмингем Сити (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-18. Команда Ноттингем Форест (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-9. Команда Бирмингем Сити (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ноттингем Форест (21) забивает 1, пропускает 1.