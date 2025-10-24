Превью матча Бирмингем Сити (21) — Ноттингем Форест (21)

Команда Бирмингем Сити (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-18. Команда Ноттингем Форест (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-9. Команда Бирмингем Сити (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ноттингем Форест (21) забивает 1, пропускает 1.