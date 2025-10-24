Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Бирмингем Сити (21) - Ноттингем Форест (21) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Премьер-лига 2: Бирмингем Сити (21)Ноттингем Форест (21), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе St Andrew's Trillion Trophy Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Англия - Премьер-лига 2
Бирмингем Сити (21)
58'
64'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Ноттингем Форест (21)
18'
Nottm Forest U21 icon
18'
Счет после первого тайма 0:1
Birmingham U21 icon
58'
Birmingham U21 icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Birmingham U21 - Угловой
18'
Nottm Forest U21 - 1-ый Гол
26'
Угловой
Nottm Forest U21 - Угловой
45+1'
Угловой
Birmingham U21 - Угловой
45+3'
Угловой
Birmingham U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
Nottm Forest U21 - Угловой
58'
Угловой
Birmingham U21 - Угловой
58'
Birmingham U21 - 2-ой Гол
61'
Угловой
Birmingham U21 - Угловой
64'
Birmingham U21 - 3-ий Гол
74'
Угловой
Birmingham U21 - Угловой
89'
Угловой
Nottm Forest U21 - Угловой
90'
Угловой
Nottm Forest U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Бирмингем Сити (21) — Ноттингем Форест (21)

Команда Бирмингем Сити (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-18. Команда Ноттингем Форест (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-9. Команда Бирмингем Сити (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ноттингем Форест (21) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Бирмингем Сити (21) Бирмингем Сити (21)
48%
Ноттингем Форест (21) Ноттингем Форест (21)
52%
Атаки
84
81
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
5
4
Игры 7 тур
27.10.2025
Кристал Пэлэс (21)
0:2
Ньюкасл U21
Завершен
25.10.2025
Лестер
3:1
Саутгемптон U21
Завершен
25.10.2025
Сандерленд
1:2
Сток Сити U21
Завершен
25.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
2:0
Ман Сити U21
Завершен
24.10.2025
Норвич U21
1:4
Бернли (21)
Завершен
24.10.2025
Вест Бромвич U21
2:1
Рединг (дубль)
Завершен
24.10.2025
Бирмингем Сити (21)
2:1
Ноттингем Форест (21)
Завершен
24.10.2025
Фулхэм U21
4:4
Дерби Каунти (21)
Завершен
24.10.2025
Мидлсбро U21
0:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
24.10.2025
Вест Хэм U21
1:0
Астон Вилла U21
Завершен
