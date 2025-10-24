Смотреть онлайн Мидлсбро U21 - Вулверхэмптон U21 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Премьер-лига 2: Мидлсбро U21 — Вулверхэмптон U21, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Риверсайд.
Превью матча Мидлсбро U21 — Вулверхэмптон U21
Команда Мидлсбро U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-8. Команда Вулверхэмптон U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-22. Команда Мидлсбро U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вулверхэмптон U21 забивает 2, пропускает 2.