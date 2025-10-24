Смотреть онлайн Фулхэм U21 - Дерби Каунти (21) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Премьер-лига 2: Фулхэм U21 — Дерби Каунти (21), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Крейвен Коттедж.
Превью матча Фулхэм U21 — Дерби Каунти (21)
Команда Фулхэм U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-17. Команда Дерби Каунти (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Фулхэм U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дерби Каунти (21) забивает 1, пропускает 2.