Превью матча Фулхэм U21 — Дерби Каунти (21)

Команда Фулхэм U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-17. Команда Дерби Каунти (21), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Фулхэм U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дерби Каунти (21) забивает 1, пропускает 2.