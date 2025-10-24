Превью матча Вест Хэм U21 — Астон Вилла U21

Команда Вест Хэм U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-16. Команда Астон Вилла U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда Вест Хэм U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Астон Вилла U21 забивает 1, пропускает 2.