24.10.2025

Смотреть онлайн Вест Хэм U21 - Астон Вилла U21 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Премьер-лига 2: Вест Хэм U21Астон Вилла U21, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Болейн Граунд.

МСК, 7 тур, Стадион: Болейн Граунд
Англия - Премьер-лига 2
Вест Хэм U21
38'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Астон Вилла U21
Смотреть онлайн
Вест Хэм U21 icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
5'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
12'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
13'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
16'
Угловой
Астон Вилла U21 - Угловой
33'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
38'
Вест Хэм U21 - 1-ый Гол
41'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
74'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
76'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
77'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
80'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
90+3'
Угловой
Астон Вилла U21 - Угловой
90+5'
Угловой
Астон Вилла U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Вест Хэм U21 — Астон Вилла U21

Команда Вест Хэм U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-16. Команда Астон Вилла U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда Вест Хэм U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Астон Вилла U21 забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Вест Хэм U21 Вест Хэм U21
50%
Астон Вилла U21 Астон Вилла U21
50%
Атаки
112
133
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
2
4
Игры 7 тур
27.10.2025
Кристал Пэлэс (21)
0:2
Ньюкасл U21
Завершен
25.10.2025
Лестер
3:1
Саутгемптон U21
Завершен
25.10.2025
Сандерленд
1:2
Сток Сити U21
Завершен
25.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
2:0
Ман Сити U21
Завершен
24.10.2025
Норвич U21
1:4
Бернли (21)
Завершен
24.10.2025
Вест Бромвич U21
2:1
Рединг (дубль)
Завершен
24.10.2025
Бирмингем Сити (21)
2:1
Ноттингем Форест (21)
Завершен
24.10.2025
Фулхэм U21
4:4
Дерби Каунти (21)
Завершен
24.10.2025
Мидлсбро U21
0:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
24.10.2025
Вест Хэм U21
1:0
Астон Вилла U21
Завершен
Комментарии к матчу
