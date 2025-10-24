Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Вест Бромвич U21 - Рединг (дубль) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Премьер-лига 2: Вест Бромвич U21Рединг (дубль), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аггбору.

МСК, 7 тур, Стадион: Аггбору
Англия - Премьер-лига 2
Вест Бромвич U21
77'
80'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Рединг (дубль)
45+2'
Смотреть онлайн
Рединг (дубль) icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Вест Бромвич U21 icon
77'
Вест Бромвич U21 icon
80'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
42'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
44'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
45'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
45+2'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
45+2'
Рединг (дубль) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
58'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
60'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
65'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
73'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
77'
Вест Бромвич U21 - 2-ой Гол
80'
Вест Бромвич U21 - 3-ий Гол
84'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
85'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
86'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
90+2'
Угловой
Рединг (дубль) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Вест Бромвич U21 — Рединг (дубль)

Команда Вест Бромвич U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-19. Команда Рединг (дубль), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Вест Бромвич U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Рединг (дубль) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Вест Бромвич U21 Вест Бромвич U21
45%
Рединг (дубль) Рединг (дубль)
55%
Атаки
98
139
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
7
5
Игры 7 тур
27.10.2025
Кристал Пэлэс (21)
0:2
Ньюкасл U21
Завершен
25.10.2025
Лестер
3:1
Саутгемптон U21
Завершен
25.10.2025
Сандерленд
1:2
Сток Сити U21
Завершен
25.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
2:0
Ман Сити U21
Завершен
24.10.2025
Норвич U21
1:4
Бернли (21)
Завершен
24.10.2025
Вест Бромвич U21
2:1
Рединг (дубль)
Завершен
24.10.2025
Бирмингем Сити (21)
2:1
Ноттингем Форест (21)
Завершен
24.10.2025
Фулхэм U21
4:4
Дерби Каунти (21)
Завершен
24.10.2025
Мидлсбро U21
0:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
24.10.2025
Вест Хэм U21
1:0
Астон Вилла U21
Завершен
Комментарии к матчу
