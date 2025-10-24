Смотреть онлайн Вест Бромвич U21 - Рединг (дубль) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Премьер-лига 2: Вест Бромвич U21 — Рединг (дубль), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аггбору.
Превью матча Вест Бромвич U21 — Рединг (дубль)
Команда Вест Бромвич U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-19. Команда Рединг (дубль), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Вест Бромвич U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Рединг (дубль) забивает 1, пропускает 1.