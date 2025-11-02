Превью матча ТуС Б.В. Кенигсдорф — Спортфройнде Дурен

Команда ТуС Б.В. Кенигсдорф в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Спортфройнде Дурен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-18. Команда ТуС Б.В. Кенигсдорф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортфройнде Дурен забивает 1, пропускает 2.