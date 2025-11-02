Смотреть онлайн ТуС Б.В. Кенигсдорф - Спортфройнде Дурен 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: ТуС Б.В. Кенигсдорф — Спортфройнде Дурен, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Testzentrum TuS Konigsdorf.
Превью матча ТуС Б.В. Кенигсдорф — Спортфройнде Дурен
Команда ТуС Б.В. Кенигсдорф в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Спортфройнде Дурен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-18. Команда ТуС Б.В. Кенигсдорф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортфройнде Дурен забивает 1, пропускает 2.