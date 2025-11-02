Превью матча Песч 1956 — Порц 1919

Команда Песч 1956 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-33. Команда Порц 1919, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 22-28. Команда Песч 1956 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Порц 1919 забивает 2, пропускает 3.