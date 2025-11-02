Превью матча Айнтрахт Хокеппель — SSV Bornheim

Команда Айнтрахт Хокеппель в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-21. Команда SSV Bornheim, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-15. Команда Айнтрахт Хокеппель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. SSV Bornheim забивает 2, пропускает 2.